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В Украине ожидается туман

Новости » Общество    17.10.2019 - 14:58
В Украине ожидается туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На большей части территории страны ожидается туман

В Украине в пятницу, 18 октября, ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 18 октября ночью и утром на большей части территории страны ожидается туман. При этом отмечается, что видимость составит 200-500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала о туманах в Украине. Также она отметила, что 18 октября будет одним из самых теплых в Европе. Температура воздуха прогреется до +24 градусов. При этом осадков не ожидается.

Кроме того, сегодня и завтра, 18 октября, будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинства районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

Отметим, что сухая и теплая осенняя погода, которую обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября.

Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине В Украине удерживается теплая погода
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