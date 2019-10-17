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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    17.10.2019 - 09:20
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве областей удерживается пожарная опасность

Погода в Украине 17 октября способствует удержанию чрезвычайного уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня и завтра в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинства районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, сегодня погода будет теплой, температура воздуха днем достигнет +22, а ночью ожидается +8+11. По данным синоптиков, в столице также тепло. Температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +8+10.

В комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето", а уже в воскресенье температура поднялась до 23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

В Украине удерживается теплая погода В Украине завтра потеплеет до +22
Новости Украины пожарная опасностьПогода
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