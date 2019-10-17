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В Україні утримується тепла погода

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 15:12
В Україні утримується тепла погода
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вночі та вранці у більшості областей очікується туман

Завтра, 18 жовтня, погода в Україні буде хмарною і без осадкою, також очікується туман, температура повітря +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 18 жовтня в Україні буде хмарно та без опадів. Вночі та вранці у більшості областей очікується туман.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9, на крайньому півдні країни до +12 градусів. Вдень температура повітря прогріється до +17 +22 градусів.

В Україні утримується тепла погодаВ Україні утримується тепла погодаНагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що вночі й вранці 18 жовтня в більшості областей України очікується туман. Відзначається, що видимість складатиме 200-500 м.

Також синоптик Наталя Діденко попереджала про туманах в Україні. При цьому вона зазначила, що завтра буде однин із самих теплих днів в Європі. Температура повітря прогріється до +24 градусів. При цьому дощі не очікуються.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що завтра практично по всій території країни буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Відзначимо, що "бабине літо затримається в Україні до кінця наступних вихідних - 25-27 жовтня.

В Україні очікується туман Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Новини України ПогодаГідрометцентр
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