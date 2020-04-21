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Минздрав сообщил о 10 новых смертях от коронавируса

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 09:34
Минздрав сообщил о 10 новых смертях от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество летальных случаев возросло до 161

За минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли еще 10 граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Общее количество летальных случаев в результате COVID-19 увеличилось до 161. Больше всего смертей зафиксировано в Ивано-Франковской области.

Напомним, вчера сообщалось о 151 смертельном случае от коронавируса. В целом количество новых случаев инфицирования за сутки увеличилась на 415.

Всего в Украине диагностировано 6125 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших коронавирусом в Черновицкой области - 988. Также сообщалось о резком росте заболеваемости в Житомирской области.

Ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство действительно планирует продлить карантин, при этом смягчив меры в некоторых сферах деятельности. Согласно расчетам Национальной Академии наук Украины, ожидается два пика заболеваемости COVID-19: на конец апреля и между 3 и 8 мая.

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