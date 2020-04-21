МОЗ повідомив про 10 нових смертей від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість летальних випадків зросла до 161

За минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще 10 громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Загальна кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 збільшилася до 161. Найбільше смертей зафіксовано в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, учора повідомлялося про 151 смертельний випадок від коронавірусу. Загалом кількість нових інфікувань за добу збільшилася на 415 людей.

Всього в Україні діагностовано 6125 випадків зараження COVID-19. Найбільше хворих коронавірусом у Чернівецькій області - 988. Також повідомлялося про різке зростання захворюваності у Житомирській області.

Раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд дійсно планує продовжити карантин, але водночас пом'якшити заходи у деяких сферах. Згідно з розрахунками Національної Академії наук України, очікується два піки захворюваності на COVID-19: кінець квітня та між 3 і 8 травня.