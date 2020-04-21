ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ повідомив про 10 нових смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 09:34
МОЗ повідомив про 10 нових смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість летальних випадків зросла до 161

За минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще 10 громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Загальна кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 збільшилася до 161. Найбільше смертей зафіксовано в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, учора повідомлялося про 151 смертельний випадок від коронавірусу. Загалом кількість нових інфікувань за добу збільшилася на 415 людей.

Всього в Україні діагностовано 6125 випадків зараження COVID-19. Найбільше хворих коронавірусом у Чернівецькій області - 988. Також повідомлялося про різке зростання захворюваності у Житомирській області.

Раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд дійсно планує продовжити карантин, але водночас пом'якшити заходи у деяких сферах. Згідно з розрахунками Національної Академії наук України, очікується два піки захворюваності на COVID-19: кінець квітня та між 3 і 8 травня.

За кордоном 50 українців одужали від коронавірусу Почаїв закривають на в'їзд та виїзд
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top