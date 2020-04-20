Шмыгаль: карантин могут продлить, но со смягчениями

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

На этой неделе Кабмин планирует смягчить некоторые меры

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - добавил он.

Полную версию интервью читайте вскоре на РБК-Украина.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в начале мая. При этом он добавил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.