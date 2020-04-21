Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав ожидает новую вспышку болезни через неделю

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Кабмин планирует продлять карантин со смягчениями, а Минздрав ожидает новую вспышку заболеваемости и жалуется на регионы, которые не дают статистику по новым зараженным за сутки. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 21 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

в Украине подтверждены 5710 заражений коронавирусом

количество умерших от осложнений инфекции достигло 151

правительство планирует продлять карантин, но со смягчением ограничений

Минздрав готовится к новой вспышке заболеваемости через неделю

полиция открыла 5 уголовных дел из-за скопления людей на Пасху

Статистика заболеваемости по Украине

На данный момент в Украине инфицированы 5710 человек, скончался 151 больной. За сутки выявлено 261 новое заражение COVID-19, среди них 16 детей и 43 медработника, 12 пациентов госпитализированы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Снижение количества заразившихся за сутки может объясняться тем, что ряд областей не предоставил в Минздрав отчеты о тестировании украинцев за сутки. "Семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области… Это недопустимые вещи", - заявил министр. На ситуацию отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. "В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам", - сказал глава правительства.

В связи с ростом количества заболевших медицинских сотрудников ведомство закупило 71 тысячу китайских костюмов биозащиты, которые планируется распределить по всей стране.

Новая вспышка и продление карантина

В Минздраве прогнозируют новую вспышку заболеваемости через 5-10 дней, поскольку несмотря на жесткие карантинные ограничения в храмах на Пасху собиралось множество людей. "По мнению эпидемиологов, и уже есть определенный опыт, на пятый-десятый день после такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости... Мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - уточнила зам министра здравоохранения Ирина Микичак.

В эксклюзивном интервью РБК-Украина Денис Шмыгаль рассказал о том, что Кабмин планирует продлить карантин, но со смягчением ограничений в некоторых сферах. Также он сообщил, что по расчетам Национальной академии наук, в Украине ожидается два пика заболеваемости. Первый из них припадает на конец апреля, а второй будет в промежутке от 3 до 8 мая.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - добавил он.

Полиция зафиксировала 19 нарушений карантина на Пасху. Открыты 5 уголовных дел в отношении священников УПЦ МП. Наибольшие нарушения выявлены в Почаевской и Святогорской лаврах. По данным МВД, в пасхальных мероприятиях приняли участие 130 тыс человек. "Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы", - сказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Снижение смертности в мире

В США зафиксировано снижение смертности от коронавируса в наиболее пострадавшем от инфекции штате Нью-Йорк. По словам губернатора Эндрю Куомо, за сутки умерли 507 человек, что на 271 летальный случай меньше, чем неделю назад, а количество госпитализированных сократилось на 750, до 16 213 человек. "Мы показали, что можем контролировать зверя. Но это только перерыв. Нам все еще нужно убедиться, что мы держим этого зверя под контролем, мы снижаем уровень заражения, снижаем уровень госпитализации, поскольку все мы очень хотим жить и двигаться дальше", - заявил Куомо. Всего от COVID-19 скончались в этом штате 18 298 больных. За все время пандемии в США выявлены 755 533 случая заражения, умерли от инфекции 40 449 американцев.

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких другим странам. Кроме отправки ИВЛ в Мексику, президент США упомянул о переговорах с правительствами еще шести стран.

В Испании отмечают снижение смертности от коронавируса. По данным Минздрава страны, за последние сутки скончались 399 больных, в то время как неделю назад этот показатель составлял 520-585 летальных случаев. За последние 24 часа диагноз COVID-19 установлен 4 216 пациентам. Общая численность инфицированных испанцев достигла 200 210.

В водопроводной системе Парижа выявлен коронавирус. Как заявили в мэрии, инфекция обнаружена в технической воде, которой моют улицы и используют в фонтанах. По утверждению властей, количество зараженной жидкости "ничтожно" и риска попадания в питьевую воду нет.

В Норвегии начали ослаблять карантин. Правительство страны объявило об открытии детских садов. Как заявила министр образования Гури Мелби, ходить в дошкольные учреждения безопасно. По мнению властей, дети наименее пострадали от последней пандемии.

Бюджетная авиакомпания Norwegian Air объявила о банкротстве из-за коронавируса. Предприятие ликвидирует 4 филиала в Дании и Швеции, где работали 4700 пилотов и членов экипажей. Для того, чтобы выжить компания обратилась за помощью к правительству Норвегии.

В России протестовали против карантинных мероприятий. Во Владикавказе 1,5 тыс человек вышли к зданию правительства, чтобы выразить недовольство потерей работы и недостаточной информированностью о ситуации в регионе с заболеваемостью. После попытки договориться местные власти дали приказ спецназу разогнать демонстрацию.