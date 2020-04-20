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Карантин могут продлить до 12 мая, - Ляшко

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 22:25
Карантин могут продлить до 12 мая, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

С 27 апреля в Украине возможно смягчение карантина

Карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - заявил Ляшко

Напомним, премьер Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина сообщил, что Кабмин планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Он также отметил, что пик заболеваемости стоит ожидать на конец апреля и между 3 и 8 мая.

Кроме того, он добавил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики

Добавим, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.

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