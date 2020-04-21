В Украине зафиксировали резкий рост новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в стране заразились COVID-19 более 400 человек

По состоянию на утро 21 апреля в Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 6125 человек. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава.

Так, в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в частности 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Отметим, что вчера сообщалось о 261 новом случае COVID-19 в Украине. Таким образом, за сутки заразились на 154 человек больше.

Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве, там число приближается к 1000.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.

Вместе с тем, премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина рассказал о планах Кабмина продлить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Пик заболеваемости стоит ожидать на конец апреля и между 3 и 8 мая.

Ранее сообщалось, что пик COVID-19 пройдет примерно 14-15 апреля, после Пасхальных праздников.