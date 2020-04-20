В Житомирской области резко возросло количество случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество зараженных в области возросло до 270 человек

В Житомирской области за последние сутки лабораторно подтвердили 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, количество зараженных в области возросло до 270 человек.

"Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 77 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве - 46.", - отметил глава ОГА.

Он также добавил, что новые случаи инфицирования были подтверждены в Житомире, Олевске, Коростыне, Бердычеве и Андрушевке.

При этом Бунечко добавил, что две повторных пробы тестов на коронавирус жителей Житомира и Гришковцов показала наличие болезни в организме.

"К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных COVID-19, сегодня умер житель Черняховского района. Мужчина, 83 года, был госпитализированы 19 апреля по Черняховского ТМО. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее", - добавил глава ОГА.

Напомним, в Херсонской области за последние сутки лабораторно подтвердили семь новых случаев коронавируса. При этом, в области от вируса умер один человек, еще шестеро - выздоровели.

Кроме того, 20 апреля в Ровенской области лабораторно подтвердили 22 новых случаев заболевания коронавирусом.

Добавим, что число новых случаев COVID-19 в Украине сокращается третий день подряд. За минувшие сутки в Минздраве зафиксировали 261 новый случай заражения коронавирусом на территории Украины. При этом 7 областей не предоставили никакой информации относительно тестирования на коронавирус.