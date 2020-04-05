В Украине за сутки от коронавируса умерли 5 больных

В Украине за сутки зафиксировали 5 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на 5 апреля в Украине умерли 37 пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 1300. За последние сутки Минздрав лабораторно подтвердил 57 случаев заболевания коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что в Черниговской области зафиксировали первый случай смерти больного коронавирусом. В Борзнянской районной больнице умер больной коронавирусом мужчина, который накануне пытался сбежать из медицинского учреждения.

Кроме того, во Львове сегодня скончался первый в области пациент с коронавирусом. Жертвой COVID-19 стал 75-летний мужчина с сопутствующими заболевания. У умершего была тяжелая пневмония, поэтому он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавим, в Беларуси жертвами коронавирусной болезни стали 8 человек. На амбулаторном лечении в Белоруссии сейчас находятся более полусотни больных коронавирусом пациентов.