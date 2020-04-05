В Черниговской области впервые умер больной коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Накануне больной пытался сбежать из больницы

В Черниговской области умер больной коронавирусом пациент, который пытался убежать из больницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Черниговской области в Facebook.

По данным правоохранителей, в ночь с 3 на 4 апреля мужчина с клинически подтвержденным заболеванием коронавирусом совершил попытку побега из Борзнянской центральной районной больницы. Однако сотрудники полиции и медики вернули больного в лечебное заведение.

"С момента покидания места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - заявили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что село Комаровка Борзнянского района признали очагом вспышки коронавируса в Черниговской области. В населенном пункте ввели особый режим противоэпидемических мероприятий.

Как писало РБК-Украина, 26 марте в Черниговской области подтвердили первый случай коронавируса. Инфицированного госпитализировали в инфекционное отделение Борзнянской районной больницы. Состояние пациента было удовлетворительным.