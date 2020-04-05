В Украине возросло количество случаев заболевания COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зафиксировано уже более 1300 случаев

В Украине выросло количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения України.

По данным Минздрава, по состоянию на вечер 5 апреля вирусологической референс-лабораторией подтверждено 1308 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксировано 57 новых случаев коронавируса.

При этом выздоровели от заболевания коронавирусом уже 28 человек.

Напомним, по состоянию на утро, 5 апреля, было известно о 1251 случае заболевания COVID-19. При этом количество летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом, превышало 30.

Также РБК-Украина писало, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сравнил скорость распространения коронавируса в Украине с ситуацией в других странах. Ляшко заявил, что в Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и Соединенных Штатах.

Кроме того, в Черновицкой ОГА сообщали о двух детях с подозрением на коронавирус, которые находятся в тяжелом состоянии в Черновицкой областной детской больнице. Оба пациента на кислородной дотации.

Добавим, во Львовской области сегодня зафиксировали первую смерть от коронавируса. От заболевания скончался 69-летний мужчина, у которого была тяжелая пневмония. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.