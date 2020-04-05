В Україні за добу від коронавірусу померли 5 хворих

В Україні за добу зафіксували 5 нових летальних випадків, пов'язаних з захворюванням на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, станом на 5 квітня в Україні померли 37 пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні перевищила 1300. За останню добу МОЗ лабораторно підтвердив 57 випадків захворювання на коронавірус.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Чернігівській області зафіксували перший випадок смерті хворого на коронавірус. У Борзнянській районній лікарні помер хворий на коронавірус чоловік, який напередодні намагався втекти з медичного закладу.

Крім того, у Львові сьогодні помер перший в області пацієнт з коронавірусом. Жертвою COVID-19 став 75-річний чоловік з супутніми захворювання. У померлого була важка пневмонія, тому він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Додамо, у Білорусі жертвами коронавірусної хвороби стали 8 людей. На амбулаторному лікуванні в Білорусі зараз перебувають понад півсотні хворих на коронавірус пацієнтів.