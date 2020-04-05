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Во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 13:57
Во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19
Иллюстративное фото (GettyImages)

Мужчине было 69 лет

Во Львовской области скончался первый пациент, у которого зафиксировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.

"Это - 69-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром. У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

Также отмечается, что у пациента были сопутствующие болезни, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля зафиксированы 32 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Сообщалось, что заразились 1225 человек. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля.

Как писало РБК-Украина, во всем мире коронавирусом заразились 1 203 099 человек, погибли 64 774 зараженных, а вылечились - 246 893 человека.

Кроме этого, за сутки в Украине коронавирусом заразились 12 детей. Никто из госпитализированных не находится в тяжелом состоянии.

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