В Беларуси жертвами COVID-19 стали 8 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В больницах с коронавирусом находятся более 500 пациентов

В Беларуси от заболевания коронавирусом с начала вспышки умерли 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Беларуси.

По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с заболеванием COVID-19 находятся 502 человека. Выздоровление подтвердили в 52 людей.

"Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были обременены коронавирусной инфекцией", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране находится на пике. При этом, по его словам, самой сложной проблемой Беларуси является ситуация с экономикой.

Как писало РБК-Украина, 31 марта в Беларуси зафиксировали первую смерть пациента с подтвержденным случаем коронавируса. Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич.

Кроме того, сегодня во Львове от коронавируса скончался первый в области пациент. Жертвой коронавируса стал 75-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания. У больного была тяжелая пневмония, поэтому он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.