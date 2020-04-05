ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Беларуси жертвами COVID-19 стали 8 человек

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 19:32
В Беларуси жертвами COVID-19 стали 8 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В больницах с коронавирусом находятся более 500 пациентов

В Беларуси от заболевания коронавирусом с начала вспышки умерли 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Беларуси.

По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с заболеванием COVID-19 находятся 502 человека. Выздоровление подтвердили в 52 людей.

"Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были обременены коронавирусной инфекцией", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране находится на пике. При этом, по его словам, самой сложной проблемой Беларуси является ситуация с экономикой.

Как писало РБК-Украина, 31 марта в Беларуси зафиксировали первую смерть пациента с подтвержденным случаем коронавируса. Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич.

Кроме того, сегодня во Львове от коронавируса скончался первый в области пациент. Жертвой коронавируса стал 75-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания. У больного была тяжелая пневмония, поэтому он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Австралии расследуют заражение Covid-19 более 600 пассажиров лайнера после высадки Минздрав: в Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии
Новости Украины БеларусьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь