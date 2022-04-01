В Украине были случаи задержания граждан США российскими военными, - Госдеп

В Государственном департаменте США заявили, что у них есть сообщения о том, что российские военные в Украине задерживали граждан США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Видел сообщения о том, что граждане США были обнаружены и задержаны российскими военными в Украине, а также при эвакуации из оккупированной Россией территории, или в Россию, или Беларусь", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Он также добавил, что таких случаев было несколько. Конкретные цифры он не стал приводить, только отметил, что в итоге граждан США отпустили.

Стоит отметить, что Государственный департамент призвал граждан США покинуть территорию Украины и России из-за возможных задержаний российскими властями.