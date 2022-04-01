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В Украине были случаи задержания граждан США российскими военными, - Госдеп

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Пятница 01 апреля 2022 01:45
В Украине были случаи задержания граждан США российскими военными, - Госдеп Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Государственном департаменте США заявили, что у них есть сообщения о том, что российские военные в Украине задерживали граждан США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Видел сообщения о том, что граждане США были обнаружены и задержаны российскими военными в Украине, а также при эвакуации из оккупированной Россией территории, или в Россию, или Беларусь", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Он также добавил, что таких случаев было несколько. Конкретные цифры он не стал приводить, только отметил, что в итоге граждан США отпустили.

Стоит отметить, что Государственный департамент призвал граждан США покинуть территорию Украины и России из-за возможных задержаний российскими властями.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что уже в ближайшее время США введут новые санкции против Российской Федерации.

Ранее Владимир Зеленский провел часовую беседу с Байденом о помощи США и ужесточении санкций.

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