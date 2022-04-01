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В Україні були випадки затримання громадян США російськими військовими, - Держдеп

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П'ятниця 01 квітня 2022 01:45
В Україні були випадки затримання громадян США російськими військовими, - Держдеп Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У Державному департаменті США заявили, що у них є повідомлення про те, що російські військові в Україні затримували громадян США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Бачив повідомлення про те, що громадяни США були виявлені і затримані російськими військовими в Україні, а також при евакуації з окупованої Росією території, або в Росію, або Білорусь", - заявив офіційний представник Держдепу Нед Прайс.

Він також додав, що таких випадків було кілька. Конкретні цифри він не став наводити, тільки зазначив, що в результаті громадян США відпустили.

Варто зазначити, що Державний департамент закликав громадян США покинути територію України і Росії через можливі затримання російською владою.

Нагадаємо, глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що вже найближчим часом США введуть нові санкції проти Російської Федерації.

Раніше Володимир Зеленський провів годинну бесіду з Байденом про допомогу США і посилення санкцій.

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