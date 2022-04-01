В Україні були випадки затримання громадян США російськими військовими, - Держдеп

У Державному департаменті США заявили, що у них є повідомлення про те, що російські військові в Україні затримували громадян США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Бачив повідомлення про те, що громадяни США були виявлені і затримані російськими військовими в Україні, а також при евакуації з окупованої Росією території, або в Росію, або Білорусь", - заявив офіційний представник Держдепу Нед Прайс.

Він також додав, що таких випадків було кілька. Конкретні цифри він не став наводити, тільки зазначив, що в результаті громадян США відпустили.

Варто зазначити, що Державний департамент закликав громадян США покинути територію України і Росії через можливі затримання російською владою.