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США в ближайшее время введут новый пакет санкций против России, - Ермак

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Киев, Четверг 31 марта 2022 19:02
США в ближайшее время введут новый пакет санкций против России, - Ермак
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США в ближайшее время введут против России новые санкции. По его мнению, ограничения затронут людей, которые поддерживают войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в ходе круглосуточного телемарафона.

"Сразу после разговора (президентов Украины и США - ред.) Владимира Зеленского с Джо Байденом, я присутствовал при этом, мы получили информацию, что в ближайшие дни будет новый пакет санкций", - сказал глава ОП.

Ермак отметил, что не знает, какие именно санкции планируют ввести США. По его мнению, ограничения будут носить персональный характер и затронут людей, поддержавших войну России против Украины.

"Безусловно, это будут финансовые и экономические (санкции - ред.)", - уточнил Ермак.

Напомним, накануне Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Одной из тем беседы стали гарантии безопасности для Украины.

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