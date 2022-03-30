Зеленский провел часовую беседу с Байденом о помощи США и ужесточении санкций
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы государства.
Разговор двух лидеров длился час. Зеленский обсудил с Байденом целый ряд вопросов.
"Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", – написал президент.
К слову, немецкий канцлер Шольц провел телефонные переговоры с Путиным.
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