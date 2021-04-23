В Украине резко выросло количество самоубийств подростков в 2021 году

В Офисе генерального прокурора отметили, что с начала года только в столичном районе произошли сразу несколько громких самоубийств подростков. Лишь в феврале в разных районах Киева покончили с собой четыре девушки. Еще несколько случаев суицида среди несовершеннолетних произошли в Киевской области с начала года.

Как сообщал профильный заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, одной из причин всплеска самоубийств в Украине является карантин. Также причиной являются неразделенная любовь и недостаток внимания со стороны родителей.