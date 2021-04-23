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В Украине резко выросло количество самоубийств подростков в 2021 году

Автор: Игорь Литвиненко, Олег Черныш

В Украине за первые три месяца 2021 года произошло 101 самоубийство или их попытки среди детей. За весь прошлый год в стране было зафиксировано 123 таких случая.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей".

В Офисе генерального прокурора отметили, что с начала года только в столичном районе произошли сразу несколько громких самоубийств подростков. Лишь в феврале в разных районах Киева покончили с собой четыре девушки. Еще несколько случаев суицида среди несовершеннолетних произошли в Киевской области с начала года.

Как сообщал профильный заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, одной из причин всплеска самоубийств в Украине является карантин. Также причиной являются неразделенная любовь и недостаток внимания со стороны родителей.

Напомним, в Киеве отравился таблетками 15-летний подросток. Это произошло спустя два дня после того, как две школьницы выпили 40 таблеток спазмолитиков в Боярке.

Также в Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила большую дозу таблеток.

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