Четвертый случай за одну неделю: в Доброполье школьница наглоталась таблеток
В Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила большую дозу таблеток. Перепуганная мама вызвала медиков и ребенка госпитализировали в больницу.
Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области.
Несовершеннолетняя школьница выпила лекарства из домашней аптечки. Об этом она рассказала матери и объяснила, что не хотела идти в школу.
По словам матери, утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие. А потом она призналась, что выпила таблетки из домашней аптечки, так как хотела пропустить уроки в школе. Мама сначала пыталась самостоятельно оказать первую помощь, а потом вызвала бригаду скорой помощи.
Девочку госпитализировали, сейчас ее состояние стабильное и ее жизни ничего не угрожает.
Полиция проводит проверку произошедшего в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 с пометкой "попытка самоубийства" Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, что это уже четвертый случай за последнюю неделю, где ребенок наглотался таблеток.
- 16 февраля две девочки из лицея в Боярке отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Они посмотрели видео в TikTok с призывом глотнуть 40 таблеток дротаверина и посмотреть, что будет. Одну девочку удалось спасти, вторая скончалась.
- 17 февраля две восьмиклассницы из Умани выпили большую дозу препарата дротаверин, но их вовремя остановили. Обе девочки попали в больницу, их жизни ничего не угрожает.
- 18 февраля в Киеве 15-летний подросток выпил большую дозу таблеток. Его экстренно доставили в Охматдет. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине снова активизировались опасные группы для подростков в интернете – новая волна суицидов.
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