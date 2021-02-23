ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Четвертый случай за одну неделю: в Доброполье школьница наглоталась таблеток

Новина українською → Доброполье, Вторник 23 февраля 2021 17:32
Четвертый случай за одну неделю: в Доброполье школьница наглоталась таблеток В Доброполье еще одна школьница наглоталась таблеток (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила большую дозу таблеток. Перепуганная мама вызвала медиков и ребенка госпитализировали в больницу.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области.

Несовершеннолетняя школьница выпила лекарства из домашней аптечки. Об этом она рассказала матери и объяснила, что не хотела идти в школу.

По словам матери, утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие. А потом она призналась, что выпила таблетки из домашней аптечки, так как хотела пропустить уроки в школе. Мама сначала пыталась самостоятельно оказать первую помощь, а потом вызвала бригаду скорой помощи.

Девочку госпитализировали, сейчас ее состояние стабильное и ее жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку произошедшего в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 с пометкой "попытка самоубийства" Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что это уже четвертый случай за последнюю неделю, где ребенок наглотался таблеток.

  • 16 февраля две девочки из лицея в Боярке отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Они посмотрели видео в TikTok с призывом глотнуть 40 таблеток дротаверина и посмотреть, что будет. Одну девочку удалось спасти, вторая скончалась.
  • 17 февраля две восьмиклассницы из Умани выпили большую дозу препарата дротаверин, но их вовремя остановили. Обе девочки попали в больницу, их жизни ничего не угрожает.
  • 18 февраля в Киеве 15-летний подросток выпил большую дозу таблеток. Его экстренно доставили в Охматдет. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине снова активизировались опасные группы для подростков в интернете – новая волна суицидов.

А также рассказывали о том, что психолог рассказала родителям, как уберечь подростка от суицида.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь подростки подросток суицид
LITE
В Украину идут морозы до -10: синоптик предупредил об изменении погоды
В Украину идут морозы до -10: синоптик предупредил об изменении погоды