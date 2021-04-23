В Україні різко зросла кількість самогубств підлітків у 2021 році

В Україні за перші три місяці 2021 року відбулася 101 самогубство або їх спроби серед дітей . За весь минулий рік в країні було зафіксовано 123 таких випадки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей".

В Офісі генерального прокурора відзначили, що з початку року тільки в столичному районі відбулися відразу кілька гучних самогубств підлітків. Лише в лютому в різних районах Києва наклали на себе руки четверо дівчат. Ще кілька випадків суїциду серед неповнолітніх сталися в Київській області з початку року.

Як повідомляв профільний заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, однією з причин сплеску самогубств в Україні є карантин. Також причиною є нерозділене кохання і брак уваги з боку батьків.