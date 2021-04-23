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Діти

В Україні різко зросла кількість самогубств підлітків у 2021 році

Автор: Ігор Литвиненко, Олег Черниш

В Україні за перші три місяці 2021 року відбулася 101 самогубство або їх спроби серед дітей. За весь минулий рік в країні було зафіксовано 123 таких випадки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей".

В Офісі генерального прокурора відзначили, що з початку року тільки в столичному районі відбулися відразу кілька гучних самогубств підлітків. Лише в лютому в різних районах Києва наклали на себе руки четверо дівчат. Ще кілька випадків суїциду серед неповнолітніх сталися в Київській області з початку року.

Як повідомляв профільний заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, однією з причин сплеску самогубств в Україні є карантин. Також причиною є нерозділене кохання і брак уваги з боку батьків.

Нагадаємо, в Києві отруївся таблетками 15-річний підліток. Це сталося через два дні після того, як дві школярки випили 40 таблеток спазмолітиків в Боярці.

Також в Добропіллі Донецької області 15-річна дівчинка випила велику дозу таблеток.

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