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Новая жертва "таблеточного челенджа": в Киеве в больницу попал 15-летний подросток

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 14:37
Новая жертва "таблеточного челенджа": в Киеве в больницу попал 15-летний подросток В Киеве подросток отравился таблетками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 18 февраля отравился таблетками 15-летний подросток. Ребенка доставили в столичную больницу Охматдет.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Ребенка доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет. Это произошло спустя 2 дня после того, как в Боярке две школьницы приняли сразу 40 таблеток спазмолитиков.

Сейчас юный киевлянин находится в отделении токсикологии Охматдета. Он в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Какие мотивы были у ребенка - не сообщается. Также не называется и препарат, который принял молодой человек.

"У нас последние два года цифры остаются постоянными — 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", — рассказал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ" Охматдет "Александр Урин.

Напомним, что в Умани восьмиклассницы наглотались таблеток в школе.

Также мы писали, что аналогичные таблетки привели к смерти 13-летней девочки в Боярке под Киевом - лицеистка скончалась в результате остановки сердца вследствие резкого падения артериального давления.

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