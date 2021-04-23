Названы причины роста всплеска самоубийств и насилия над детьми

Об этом РБК-Украина рассказал профильный заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, говорится в материале "Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей" .

Мамедов называет карантин одной из причин этого всплеска самоубийств, но не только в Украине, также в других странам мира.

Также, по его словам, причиной являются неразделенная любовь и недостаток внимания со стороны родителей.

По мнению прокурора, на эту тенденцию повлиял и вооруженный конфликт на Донбассе, многие украинские дети вынуждены были покинуть родные места или лишились родителей и друзей.

Также правоохранители изучают влияние социальных сетей, онлайн каналов с негативным контентом на эту проблему, но уже сейчас можно говорить, что эта причина в меньшинстве случаев была основной "мотивацией" для подростков, отметил Мамедов.

Адвокат Татьяна Гнатюк, которая специализируется на защите жертв домашнего насилия, называет еще одну причину. По ее данным, за время карантина существенно выросло количество разводов. А выяснение отношений между экс-супругами приводит к психологическому, а иногда и физическому насилию над ребенком.