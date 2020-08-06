В Украине проверят условия хранения аммиачной селитры после взрыва в Бейруте

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Глава Кабмина поручил проверить, в каких условиях хранится вещество

Премьер-министр Денис Шмыгаль инициировал внеплановые проверки условий хранения аммиачной селитры субъектами хозяйствования в Украине. Результаты проверок должны быть готовы до 15 сентября.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Такое решение принято в связи со взрывами в Бейруте, где, по предварительным данным, сдетонировало несколько тысяч тонн аммиачной селитры, хранившейся длительное время в городском порту.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", - говорится в сообщении.

Ответственные за проверки - министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава ГСЧС Николай Чечеткин, и.о. главы Госслужбы по вопросам труда Виталий Сажиенко, руководитель Нацполиции Игорь Клименко и все главы областных и Киевской городской госадминистраций.

Результаты проверок Кабинет министров должен получить до 15 сентября.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошли два мощных взрыва; погибли около 150 человек, еще более 5 тысяч получили ранения.

По данным неофициального расследования, взрыв в Бейруте произошел в результате небрежного хранения на территории порта более 2000 тонн нитрата аммония.

Сегодня стало известно, что на территории Николаевского морского порта тоже хранилась аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году, однако ее уже вывезли.