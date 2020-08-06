В порту в Николаеве хранили аммиачную селитру, ее уже вывезли

Фото: Николаевский порт (portnikolaev.com)

Ее вывезли еще в 2019 году

На территории Николаевского морского порта хранилась аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Ее вывоз был завершен в начале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

Остатки груза аммиачной селитры в порту отсутствуют.

Отметим, в СМИ появилась информация, что на территории порта до сих пор есть это вещество. Впрочем, ее уже опровергли.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ на одном из складов, где находилось 2700 тонн конфискованной селитры; как оказалось, селитра была конфискована 2014 года у российского бизнесмена.

Отметим, что у Ливана нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте, страна будет сотрудничать с Международным валютным фондом.

Ранее сообщалось, что в связи с взрывом в Бейруте украинская сторона готова предоставить всю необходимую помощь Ливану, специальный отряд спасателей готов вылететь в страну в любое время.