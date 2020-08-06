ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні перевірять умови зберігання аміачної селітри після вибуху в Бейруті

Україна, Четвер 06 серпня 2020 15:52
В Україні перевірять умови зберігання аміачної селітри після вибуху в Бейруті
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Глава Кабміну доручив перевірити, в яких умовах зберігається речовина

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціював позапланові перевірки умов зберігання аміачної селітри суб'єктами господарювання в Україні. Результати перевірок повинні бути готові до 15 вересня.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Таке рішення прийняли у зв'язку з вибухами в Бейруті, де, за попередніми даними, здетонували кілька тисяч тонн аміачної селітри, що зберігалася тривалий час в міському порту.

"Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких матеріальних добрив", - йдеться у повідомленні.

Відповідальні за перевірки - міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова ДСНС Микола Чечоткін, в.о. голови Держслужби з питань праці Віталій Сажиєнко, керівник Нацполіціі Ігор Клименко і всі голови обласних і Київської міської держадміністрацій.

Результати перевірок Кабінет міністрів має отримати до 15 вересня.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута відбулися два потужні вибухи; загинули близько 150 людей, ще понад 5 тисяч отримали поранення.

За даними неофіційного розслідування, вибух у Бейруті стався в результаті недбалого зберігання на території порту понад 2000 тонн нітрату амонію.

Сьогодні стало відомо, що на території Миколаївського морського порту також зберігалася аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році, проте її вже вивезли.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кабінет Міністрів УкраїниБейрут
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся