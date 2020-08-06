Жертвами взрыва в Бейруте уже стали более 150 человек

Фото: взрыв в Бейруте (news.sky.com)

Ранения получили около 5000 человек

Министерство здравоохранения Ливана обновило информацию о количестве погибших в результате взрыва в Бейруте. Жертвами взрыва в ливанской столице стали более 150 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По официальным данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 157 человек, еще около 5 тысяч получили ранения.

Ливанские чиновники ожидают, что число погибших будет увеличиваться по мере продолжения спасательной операции на месте взрыва.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошли мощные взрывы. Взрывная волна пронеслась ливанской столицей, разрушая и повреждая здания. Ранее было известно о 135 погибших в результате взрыва.

Кроме того, за помощью после взрыва в Бейруте обратились 30 граждан Украины; у трех украинских семей в Бейруте взрыв серьезно повредил жилье.

По данным неофициального расследования, взрыв в Бейруте произошел в результате небрежного хранения на территории порта более 200 тонн нитрата аммония.

Добавим, у Ливана нет средств на восстановление столицы после мощного взрыва; ущерб оценивается миллиардами долларов.