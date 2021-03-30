В Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID, всего привили более 200 тысяч
В Украине за прошедшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740). В остальных регионах ситуация такая:
- Винницкая область - 640 прививок;
- Волынская область - 370 прививок;
- Днепропетровская область - 1290 прививок;
- Донецкая область - 580 прививок;
- Житомирская область - 700 прививок;
- Закарпатская - 440 прививок;
- Запорожская область - 670 прививок;
- Ивано-Франковская область - 415 прививок;
- Киевская область - 550 прививок;
- Кировоградская область - 420 прививок;
- Луганская область - 330 прививок;
- Львовская область - 728 прививок;
- Николаевская область - 330 прививок;
- Одесская область - 310 прививок;
- Полтавская область - 840 прививок;
- Ровенская область - 520 прививок;
- Сумская область - 540 прививок;
- Тернопольская область - 440 прививок;
- Харьковская область - 380 прививок;
- Херсонская область - 350 прививок;
- Хмельницкая область - 430 прививок;
- Черкасская область - 800 прививок;
- Черновицкая область - 380 прививок;
- Черниговская область - 240 прививок.
Вакцинация вчера проводилась 152 мобильным бригадами и 656 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации уже записались 371 406 человек.
Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае.
Отметим, вакцинация в Украине началась в конце февраля препаратом индийского производства Covishield. На прошлой неделе Индия приостановила экспорт вакцины.
Также РБК-Украина писало, что днями из Китая в Украину отправили первую партию вакцины Sinovac Biotech.