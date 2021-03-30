В Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID, всего привили более 200 тысяч

Фото: за вчера сделали почти 14,5 тысячи прививок (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Украине за прошедшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.