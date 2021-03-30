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В Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID, всего привили более 200 тысяч

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 08:32
В Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID, всего привили более 200 тысяч Фото: за вчера сделали почти 14,5 тысячи прививок (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740). В остальных регионах ситуация такая:

  • Винницкая область - 640 прививок;
  • Волынская область - 370 прививок;
  • Днепропетровская область - 1290 прививок;
  • Донецкая область - 580 прививок;
  • Житомирская область - 700 прививок;
  • Закарпатская - 440 прививок;
  • Запорожская область - 670 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 415 прививок;
  • Киевская область - 550 прививок;
  • Кировоградская область - 420 прививок;
  • Луганская область - 330 прививок;
  • Львовская область - 728 прививок;
  • Николаевская область - 330 прививок;
  • Одесская область - 310 прививок;
  • Полтавская область - 840 прививок;
  • Ровенская область - 520 прививок;
  • Сумская область - 540 прививок;
  • Тернопольская область - 440 прививок;
  • Харьковская область - 380 прививок;
  • Херсонская область - 350 прививок;
  • Хмельницкая область - 430 прививок;
  • Черкасская область - 800 прививок;
  • Черновицкая область - 380 прививок;
  • Черниговская область - 240 прививок.

Вакцинация вчера проводилась 152 мобильным бригадами и 656 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации уже записались 371 406 человек.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае.

Отметим, вакцинация в Украине началась в конце февраля препаратом индийского производства Covishield. На прошлой неделе Индия приостановила экспорт вакцины.

Также РБК-Украина писало, что днями из Китая в Украину отправили первую партию вакцины Sinovac Biotech.

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