Партию вакцины от COVID из Китая отправили в Украину
Сегодня, 25 марта, партию вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech отправили в Украину. Это первая партия из почти 2 млн заказанных доз.
Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Китае.
Сообщается, что в Украину отправлена первая партия из заказанных 1 915 000 доз вакцины CoronaVac.
Также в посольстве отметили, что эту вакцину зарегистрировали в Министерстве здравоохранения Украины 10 марта. Препарат прошел все этапы клинических исследований, его эффективность подтверждена официально. Вакцина применяется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина CoronaVac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль, а первая партия составит 200 000 доз.
Также сообщалось, что украинская группа фармацевтических компаний "Лекхим" будет производить китайскую вакцину от коронавируса в Харькове. Производство намерены наладить в 2022 году.