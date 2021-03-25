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Партию вакцины от COVID из Китая отправили в Украину

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 12:27
Партию вакцины от COVID из Китая отправили в Украину Фото: вакцина CoronaVac (Buda Mendes/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 25 марта, партию вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech отправили в Украину. Это первая партия из почти 2 млн заказанных доз.

Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Китае.

Сообщается, что в Украину отправлена ​​первая партия из заказанных 1 915 000 доз вакцины CoronaVac.

Также в посольстве отметили, что эту вакцину зарегистрировали в Министерстве здравоохранения Украины 10 марта. Препарат прошел все этапы клинических исследований, его эффективность подтверждена официально. Вакцина применяется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина CoronaVac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль, а первая партия составит 200 000 доз.

Также сообщалось, что украинская группа фармацевтических компаний "Лекхим" будет производить китайскую вакцину от коронавируса в Харькове. Производство намерены наладить в 2022 году.

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