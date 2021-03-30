В Украине могут делать до 4 миллионов прививок в месяц, - Ляшко

В Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае. Однако при условии, что к этому времени состоятся запланированные поставки вакцины против коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.