COVID-вакцинация в Украине: в четырех областях не сделали ни одной прививки за сутки

В Украине за прошедшие сутки сделали 1585 прививок от коронавируса. При этом сразу в четырех областях не привили ни одного человека.

Так, ни одной прививки не сделали в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях. В целом по регионам сделали столько прививок:

Киев - 20;

Винницкая область - 50;

Волынская область - 20;

Днепропетровская область - 80;

Донецкая область - 0;

Житомирская область - 120;

Закарпатская - 20;

Запорожская область - 100;

Ивано-Франковская область - 175;

Киевская область - 20;

Кировоградская область - 10;

Луганская область - 0;

Львовская область - 100;

Николаевская область - 30;

Одесская область - 40;

Полтавская область - 190;

Ровенская область - 0;

Сумская область - 30;

Тернопольская область - 40;

Харьковская область - 230;

Херсонская область - 140;

Хмельницкая область - 70;

Черкасская область - 40;

Черновицкая область - 60;

Черниговская область - 0.

Вакцинация проводилась 51 мобильной бригадой и 72 пунктами прививок.

С начала кампании вакцинации первую дозу прививки получили 198 464 человека, вторую дозу - 1. По состоянию на 28 марта в очередь на вакцинацию записались 364 104 человека.