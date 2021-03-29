COVID-вакцинация в Украине: в четырех областях не сделали ни одной прививки за сутки
Фото: всего за воскресенье привили чуть более 1,5 тысячи человек (РБК-Украина/Виталий Носач)
В Украине за прошедшие сутки сделали 1585 прививок от коронавируса. При этом сразу в четырех областях не привили ни одного человека.
Так, ни одной прививки не сделали в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях. В целом по регионам сделали столько прививок:
- Киев - 20;
- Винницкая область - 50;
- Волынская область - 20;
- Днепропетровская область - 80;
- Донецкая область - 0;
- Житомирская область - 120;
- Закарпатская - 20;
- Запорожская область - 100;
- Ивано-Франковская область - 175;
- Киевская область - 20;
- Кировоградская область - 10;
- Луганская область - 0;
- Львовская область - 100;
- Николаевская область - 30;
- Одесская область - 40;
- Полтавская область - 190;
- Ровенская область - 0;
- Сумская область - 30;
- Тернопольская область - 40;
- Харьковская область - 230;
- Херсонская область - 140;
- Хмельницкая область - 70;
- Черкасская область - 40;
- Черновицкая область - 60;
- Черниговская область - 0.
Вакцинация проводилась 51 мобильной бригадой и 72 пунктами прививок.
С начала кампании вакцинации первую дозу прививки получили 198 464 человека, вторую дозу - 1. По состоянию на 28 марта в очередь на вакцинацию записались 364 104 человека.
Напомним, за субботу в Украине привили от COVID более 4,5 тысячи человек.
Также РБК-Украина писало, что за вчера в стране подтвердили 8346 новых случаев COVID-19.