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Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, - Reuters

Новина українською → Среда 24 марта 2021 20:39
Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, - Reuters Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, уже завтра поставки вакцины от коронавируса за границу прекратят из-за того, что Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации собственных граждан.

"Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время", - заявил один из источников.

Также известно, что власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.

"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - сообщил второй источник Reuters.

Отмечается, что этот шаг повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой ВОЗ. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India.

Индийский производитель уже задержал поставки в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию. РБК-Украина пыталось узнать, повлияет ли это решение на поставку препаратов в Украину, однако на момент публикации новости информация неизвестна.

Напомним, реагируя на дискредитационную кампанию в Украине против индийской вакцины от COVID-19 и в целом против Индии как производителя медицинских препаратов, индийский производитель вакцины решил замедлить и может вообще отложить поставки AstraZeneca (CoviShield) в Украину.

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