Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, - Reuters
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, уже завтра поставки вакцины от коронавируса за границу прекратят из-за того, что Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации собственных граждан.
"Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время", - заявил один из источников.
Также известно, что власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.
"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - сообщил второй источник Reuters.
Отмечается, что этот шаг повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой ВОЗ. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India.
Индийский производитель уже задержал поставки в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию. РБК-Украина пыталось узнать, повлияет ли это решение на поставку препаратов в Украину, однако на момент публикации новости информация неизвестна.
Напомним, реагируя на дискредитационную кампанию в Украине против индийской вакцины от COVID-19 и в целом против Индии как производителя медицинских препаратов, индийский производитель вакцины решил замедлить и может вообще отложить поставки AstraZeneca (CoviShield) в Украину.