В Україні друга особа отримала дві дози вакцини від COVID, всього щеплено понад 200 тисяч

В Україні за минулу добу зробили 14 433 щеплення від коронавірусу . З початку кампанії вакцинували вже 212 898 осіб, з них вже двоє отримали обидві дози вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

Вакцинація вчора проводилася 152 мобільним бригадами та 656 пунктами щеплення. В лист очікування вакцинації вже записалися 371 406 осіб.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (1740). В інших регіонах ситуація така:

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні можуть робити до 4 мільйонів щеплень від COVID-19 за місяць вже у травні.

Зазначимо, вакцинація в Україні почалася в кінці лютого препаратом індійського виробництва Covishield. Минулого тижня Індія призупинила експорт вакцини.

Також РБК-Україна писало, що днями з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини Sinovac Biotech.