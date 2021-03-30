В Україні друга особа отримала дві дози вакцини від COVID, всього щеплено понад 200 тисяч
В Україні за минулу добу зробили 14 433 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували вже 212 898 осіб, з них вже двоє отримали обидві дози вакцини.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (1740). В інших регіонах ситуація така:
- Вінницька область - 640 щеплень;
- Волинська область - 370 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1290 щеплень;
- Донецька область - 580 щеплень;
- Житомирська область - 700 щеплень;
- Закарпатська - 440 щеплень;
- Запорізька область - 670 щеплень;
- Івано-Франківська область - 415 щеплень;
- Київська область - 550 щеплень;
- Кіровоградська область - 420 щеплень;
- Луганська область - 330 щеплень;
- Львівська область - 728 щеплень;
- Миколаївська область - 330 щеплень;
- Одеська область - 310 щеплень;
- Полтавська область - 840 щеплень;
- Рівненська область - 520 щеплень;
- Сумська область - 540 щеплень;
- Тернопільська область - 440 щеплень;
- Харківська область - 380 щеплень;
- Херсонська область - 350 щеплень;
- Хмельницька область - 430 щеплень;
- Черкаська область - 800 щеплень;
- Чернівецька область - 380 щеплень;
- Чернігівська область - 240 щеплень
Вакцинація вчора проводилася 152 мобільним бригадами та 656 пунктами щеплення. В лист очікування вакцинації вже записалися 371 406 осіб.
Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні можуть робити до 4 мільйонів щеплень від COVID-19 за місяць вже у травні.
Зазначимо, вакцинація в Україні почалася в кінці лютого препаратом індійського виробництва Covishield. Минулого тижня Індія призупинила експорт вакцини.
Також РБК-Україна писало, що днями з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини Sinovac Biotech.