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В Україні друга особа отримала дві дози вакцини від COVID, всього щеплено понад 200 тисяч

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 08:32
В Україні друга особа отримала дві дози вакцини від COVID, всього щеплено понад 200 тисяч Фото: за вчора зробили майже 14,5 тисячі щеплень (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу зробили 14 433 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували вже 212 898 осіб, з них вже двоє отримали обидві дози вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (1740). В інших регіонах ситуація така:

  • Вінницька область - 640 щеплень;
  • Волинська область - 370 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 1290 щеплень;
  • Донецька область - 580 щеплень;
  • Житомирська область - 700 щеплень;
  • Закарпатська - 440 щеплень;
  • Запорізька область - 670 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 415 щеплень;
  • Київська область - 550 щеплень;
  • Кіровоградська область - 420 щеплень;
  • Луганська область - 330 щеплень;
  • Львівська область - 728 щеплень;
  • Миколаївська область - 330 щеплень;
  • Одеська область - 310 щеплень;
  • Полтавська область - 840 щеплень;
  • Рівненська область - 520 щеплень;
  • Сумська область - 540 щеплень;
  • Тернопільська область - 440 щеплень;
  • Харківська область - 380 щеплень;
  • Херсонська область - 350 щеплень;
  • Хмельницька область - 430 щеплень;
  • Черкаська область - 800 щеплень;
  • Чернівецька область - 380 щеплень;
  • Чернігівська область - 240 щеплень

Вакцинація вчора проводилася 152 мобільним бригадами та 656 пунктами щеплення. В лист очікування вакцинації вже записалися 371 406 осіб.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні можуть робити до 4 мільйонів щеплень від COVID-19 за місяць вже у травні.

Зазначимо, вакцинація в Україні почалася в кінці лютого препаратом індійського виробництва Covishield. Минулого тижня Індія призупинила експорт вакцини.

Також РБК-Україна писало, що днями з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини Sinovac Biotech.

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