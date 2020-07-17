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Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады

Украина, Пятница 17 июля 2020 14:03
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады
Фото: президия Верховной рады (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

При этом парламентарии могут собраться на внеочередное заседание ВР 21 июля

В пятницу, 17 июля 2019 года, состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной рады Украины. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Очередная четвертая сессия ВРУ 9 созыва начнет свою работу во вторник первого сентября 2020 года в 10:00 утра. Третью сессию Верховной рады Украины объявляю закрытой", - отметил Разумков.

После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

Напомним, парламент сегодня одобрил за основу и в целом постановление Кабинета министров об образовании новых районов в Украине: вместо ликвидированных 490-та создадут 136 новых.

Как писало РБК-Украина, Рада в пятницу также попросила усилить санкции против России из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию Российской Федерации.

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Новости Украины Верховная РадасессияДмитрий Разумков
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