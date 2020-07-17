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СНБО заявил о новом типе DDOS-атак, может отключить страну от интернета

Киев, Пятница 17 июля 2020 15:08
СНБО заявил о новом типе DDOS-атак, может отключить страну от интернета
Фото: вирус (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация осложняется отсутствием средств скорого противодействия без потери части важных сервисов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) зафиксировал первые попытки нового типа DDOS-атак. Он используется для блокировки сетей провайдеров связи.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включительно с Украиной.

"Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне", - заявил он.

Демедюк отметил, что ситуация осложняется отсутствием средств быстрого противодействия без потери части важных сервисов, включительно с передачей видеоконтента, интернет-телефонии и других.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности в очередной раз подчеркивают важность использования сложных паролей.

Как отмечают в СНБО, в июне 2020 года одна из DDOS-атак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит/сек. Из-за нее произошло отключение 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров на 30 минут.

Напомним, в Украине существенно увеличилось количество кибератак на сайты органов власти.

РБК-Украина писало, что в середине мая из-за хакерских атак была заблокирована работа сайта уполномоченного Верховной рады по правам человека.

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