В Киеве произошел взрыв возле метро "Шулявская", есть пострадавший

Фото: на месте взрыва (kyiv.npu.gov.ua)

Личность пострадавшего устанавливают

В Киеве сегодня вечером прогремел взрыв на проспекте Победы. У входа на станцию метро "Шулявская" взорвался неустановленный предмет.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На место немедленно прибыли подразделения полиции и взрывотехники, которые обнаружили пострадавшего. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали, его личность устанавливают.

Предварительно, взрыв произошел в мусорной урне.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывом были повреждены окна станции метро. Сейчас метрополитен работает в обычном режиме, а станция открыта для пассажиров. Кличко добавил, что пострадавший мужчина получил травму ноги.

"Пострадал прохожий - 22-летний студент. Находится в тяжелом состоянии", - рассказал Кличко.

Напомним, в Житомире во двор дома бывшего народного депутата бросили гранату.

Также РБК-Украина писало о двух взрывах в кафе Полтавы.

Кроме того, взрыв с пожаром произошел в Харьковской области.