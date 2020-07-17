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В Украине появятся новые районы: Рада одобрила постановление

Украина, Пятница 17 июля 2020 13:01
В Украине появятся новые районы: Рада одобрила постановление
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Существующие 490 районов ликвидировали

В Украине появятся новые районы. Верховная рада одобрила за основу и в целом соответствующее постановление Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 238 парламентариев.

Суть проекта

В частности, в АР Крым и областях создадут 136 районов, из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов ликвидируются.

В постановлении указано, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

"Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся", - указано в документе.

Согласно документу, ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Влияние на бюджет

Образование новых районов не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

По предварительным оценкам, уменьшение количества районных советов приведет к снижению расходов местных (районных) бюджетов: в 2021 году - на 1,4 млрд грн, в 2022 году - на 1,4 млрд грн, а в 2023 году - на 1,5 млрд грн.

Отметим, Кабинет министров перешел к новому этапу реформы децентрализации по формированию субрегионального уровня, на котором планируется втрое сократить количество районов.

Как писало РБК-Украина, в парламенте ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.

Напомним, 15 июля Рада отозвала с повестки дня данное постановление.

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