В Украине может появиться новый закон о декларировании, а Кожара вышел из СИЗО: новости за 21 мая

Коллаж РБК-Украина

В Украине может появиться закон об единоразовом декларировании, следствие изменило подозрение фигурантам дела Шеремета, бывший глава МИД Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог. Подробнее о том, что произошло в четверг, 21 мая, - в материале РБК-Украина

Зеленский призывает Кабмин разработать закон о единоразовом декларировании

Президент Владимир Зеленский призывает Кабинет министров разработать законопроект о единоразовом декларировании.

Единоразовое декларирование своих доходов и активов предусматривает, что физическое лицо может указать только те доходы и активы, которые посчитает нужным. При этом не нужно будет указывать, за какие деньги все это покупалось и сколько стоило.

Кожара вышел из СИЗО под залог

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО. Его подозревают в убийстве бывшего генерального директора канала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая. Она сообщила, что экс-министр внес всю сумму залога.

"Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она. Ранее Старицкая сообщала, что Кожаре уменьшили сумму залога до 21 млн гривен.

Следствие изменило подозрение фигурантам дела Шеремета

Следствие изменило подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугар. В деле появились неустановленные лица, которые являются организаторами, и в отношении них материалы выделили в отдельное производство.

Также появилась информация о том, что Национальная полиция на днях завершит расследование дела. Об этом сообщили журналисты "Слідства. Інфо" в сюжете "Тайна следствия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Под Луганском погиб легендарный комбат: в области объявили траур

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов. Трагедия произошла около поселка Трехизбенка в Луганской области вечером 20 мая. Также получили осколочные ранения еще трое бойцов, которые вместе с ним патрулировали окрестности населенного пункта.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подписал распоряжение об объявлении в регионе дня траура 22 мая в связи с гибелью комбата, выполнявшего боевое задание командования штаба ООС.

Суд обязал Офис генпрокурора открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Соответствующее постановление подписано судьей Сергеем Вовком.

Шокин был уволен с должности генпрокурора в 2016 году якобы после ультиматума Байдена.

США оповестили союзников о выходе из Договора по открытому небу

Белый дом уведомил международных партнеров о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Договор позволяет более чем 30 странам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Об этом сообщает Assocaited Press.

В заявлении говорится, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу из-за того, что Российская Федерация нарушает пакт.

Однако ожидается, что выход из Договора обострит отношения между США и Россией, а также расстроит европейских союзников и некоторых членов американского Конгресса.

У Кадырова подозрение на коронавирус

У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус. На данный момент он находится под наблюдением медиков. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад. Сначала предполагалось, что у него ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.