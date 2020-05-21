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Полиция на днях завершит расследование дела Шеремета, - "Слідство. Інфо"

Новости » Общество     21.05.2020 - 22:30
Полиция на днях завершит расследование дела Шеремета, - "Слідство. Інфо"
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Материалы дела будут переданы в прокуратуру

Национальная полиция на днях завершит расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру.

Об этом сообщили журналисты "Слідства. Інфо" в сюжете "Тайна следствия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Отмечается, что следователи по делу Шеремета получили соответственный приказ завершить расследование сверху. При этом некоторые следователи не считают собранные доказательства убедительными.

"Несмотря на это, уже в ближайшие дни полиция объявить о завершении расследования. Далее материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд", - говорится в сюжете.

Ранее РБК-Украина писало, что следствие изменило подозрение фигурантам по делу Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугар. При этом в деле появились неустановленные лица, которые являются организаторами. Материалы относительно них вынесены в отдельное производство.

Отметим, в начале апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что "через два месяца мы увидим какой-то результат" в деле Шеремета.

До этого Офис генпрокурора продлил сроки досудебного расследования до 12 июня 2020 года.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины следствиеПавел Шеремет
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