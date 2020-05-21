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Кожара вышел из СИЗО под залог

Новости » Общество     21.05.2020 - 16:01
Кожара вышел из СИЗО под залог
Фото: Леонид Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара внес всю сумму залога

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО. Его подозревают в убийстве бывшего генерального директора канала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

Она сообщила, что экс-министр внес всю сумму залога.

"Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она.

Ранее Старицкая сообщала, что Кожаре уменьшили сумму залога до 21 млн гривен.

Напомним, 25 марта сотрудники правоохранительных органов задержали Леонида Кожару по подозрению в убийстве Сергея Старицкого. Сначала его смерть Старицкого расследовалась как самоубийство. Инцидент произошел в жилье Кожары в селе Чайки, в момент выстрела Кожара и его жена якобы находились в других комнатах.

Позже на суде по делу Леонида Кожары его жена заявила о причастности к убийству экс-гендиректора "Интера". По словам адвоката, Марина Козерод якобы пыталась отобрать пистолет у Старицкого.

10 апреля ей сообщили о подозрении за заведомо ложные показания в деле.

Позже Марину Козерод суд отпустил под личное обязательство. Она обязалась не оставлять Киевскую область, а также информировать полицию о смене места жительства.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Леонид Кожара
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