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Зеленский призывает Кабмин разработать закон о единоразовом декларировании

Новости » Политика     21.05.2020 - 19:17
Зеленский призывает Кабмин разработать закон о единоразовом декларировании
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент призывает подготовить данные изменения в трехмесячный срок

Президент Владимир Зеленский призывает Кабинет министров разработать законопроект о единоразовом декларировании. Он призывает разработать проект закона в трехмесячный срок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства обратился в Кабинет министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект о единоразовом декларировании. Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и комитетом Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", - указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечения четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии.

"Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной рады Украины до конца 2020 года", - сказано в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

Как писало РБК-Украина, парламент 16 января одобрил во втором чтении законопроект №1210, за него проголосовали 283 парламентария.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украины
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