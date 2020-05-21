Следствие изменило подозрение фигурантам дела Шеремета

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

В деле появились неустановленные лица, которые являются организаторами

Следствие изменило подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугар. В деле появились неустановленные лица, которые являются организаторами, и в отношении них материалы выделили в отдельное производство.

Об этом сообщил адвокат Антоненко Леонид Маслов в Facebook.

По информации Маслова, в деле появились неустановленные лица, что "привлекли" Антоненко, Дугар и Кузьменко.

"Убрали" ультранационалистические идеи ", "величие арийской расы "и другой подобный трэш. Теперь неустановленные лица действуя из ряда личных мотивов решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста . Эти неустановленные лица "привлекли" А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о полезном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив) ", - рассказал адвокат.

По его словам, Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок.

"Теперь они еще и уничтожили машину "Субару" и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинения", - написал он.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей Андрея Антоненко. Отметим, ранее меру пресечения Антоненко в виде содержания под стражей продлили до 1 июня.

Ранее сообщалось, что в начале апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что "через два месяца мы увидим какой-то результат" в деле Шеремета.

До этого Офис генпрокурора продлил сроки досудебного расследования в деле убийства Шеремета до 12 июня 2020 года. В этом деле ожидается завершение еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий. На сегодня все трое подозреваемых отказываются от прохождения полиграфа, а также от психологической и антропологической экспертиз.

Автор: Виталина Благодатова