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Суд обязал Офис генпрокурора открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина

Новости » Политика     21.05.2020 - 15:17
Суд обязал Офис генпрокурора открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Шокин был уволен с должности генпрокурора в 2016 году якобы после ультиматума Байдена

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Соответствующее постановление подписано судьей Сергеем Вовком.

Об этом говорится в соответственном постановлении Печерского суда № 757/13840/20-к.

"Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса генерального прокурора… внести в Едином реестре досудебных расследований к краткому изложению фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, - ред.)… сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины… бывшего вице-президента США ", - говорится в постановлении суда.

Напомним, Виктор Шокин находился на должности генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Тогдашний президент Петр Порошенко принял решение об увольнении Шокина из-за якобы ультиматума экс-вице-президента США Джо Байдена.

Относительно возможного вмешательства Байдена в работу Шокина Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство 24 февраля по решению суда.

Также РБК-Украина писало, что в начале мая сенаторы США запросили у Госдепартамента документы об увольнении Шокина в связи с возможным вмешательством в это дело Байдена.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Джозеф БайденВиктор ШокинСуд
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