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США оповестили союзников о выходе из Договора по открытому небу

Новости » Политика     21.05.2020 - 18:34
США оповестили союзников о выходе из Договора по открытому небу
Фото: Белый дом (flickr)

Соединенные Штаты считают, что Россия нарушает пакт

Белый дом уведомил международных партнеров о выходе Соединенных Штатов из Договора об открытом небе. Договор позволяет более чем 30 странам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Об этом сообщает Assocaited Press.

В заявлении говорится, что Вашингтон намерен выйти из Договора об открытом небе из-за того, что Российская Федерация нарушает пакт.

Однако ожидается, что выход из Договора обострит отношения между США и Россией, а также расстроит европейских союзников и некоторых членов американского Конгресса.

Напомним, Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор был разработан при активном участии Российской Федерации.

Отметим, в прошлом году источники в Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Однако окончательного решения в Белом доме тогда так и не приняли.

Ранее из-за возможного выхода США из Договора глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель направил письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности. Энгель отмечал, что выход США из договора будет полезным только для России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкидоговор
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