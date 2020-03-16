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В Украине не наработаны законы для борьбы с пандемиями, - замглавы ВР

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 14:31
В Украине не наработаны законы для борьбы с пандемиями, - замглавы ВР
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Стефанчук заявил, что за время работы в комитетах Рада должна наработать необходимые законы

В Украине нет законодательства для борьбы с пандемиями. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за время работы ВРУ в комитетах депутаты должны наработать все необходимые законопроекты для борьбы с вызовами пандемии коронавируса.

"Сейчас мы работаем не по политическим темам, а для того, чтобы сделать все необходимое, чтобы нормализовать по максимуму ситуацию в стране. Как оказалось, как показал анализ действующего законодательства, к сожалению, за 28 лет независимости у нас не создано надлежащее законодательство, касающееся противодействия эпидемиям, пандемии. Потому что мы не ожидали таких вызовов от природы", - заявил Стефанчук.

Напомним, Верховной раде Украины предлагают предусмотреть уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. По словам главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, соответствующий законопроект будет действовать только три месяца. Также документ содержит ряд других норм, направленных на противодействие распространению коронавируса в стране.

Также в Раде также разработали законопроект об отсрочке налогов на время действия карантина и отсрочке декларирования.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента. Подчеркнем, что сам парламент в связи с пандемией изменил график своей работы: до 3 апреля нардепы не будут собираться на пленарные заседания, а будут работать в комитетах. Вместе с тем проведение внеочередных заседаний ВР не исключается.

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