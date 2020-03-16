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Рада может провести внеочередное заседание 17 марта

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 11:25
Рада может провести внеочередное заседание 17 марта
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вице-спикер ВР предложила провести внеочередное заседание с 8 до 10 утра во вторник

Верховна рада может провести внеочередное заседание во вторник, 17 марта. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк выступила с инициативой провести заседание с 8 до 10 утра.

"Уважаемые коллеги, было предложено провести внеочередное заседание с 8 до 10-ти. Вынести два законопроекта. Первый проект, который сейчас прорабатывается в комитете и готовится к рассмотрению. Второе - это вопрос, связанный с изменением календарного плана нашей (ВРУ, - ред.) работы ", - заявил Разумков.

Напомним, глава парламента анонсировал, что в ближайшее время должно состояться внеочередное заседание Верховной рады. Разумков заявлял, что на внеочередном заседании будет рассматриваться законопроект, связанный с вопросами борьбы с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, с 16 марта в Украине закрыли границы из-за пандемии коронавируса. В частности, закрыты границы на въезд для иностранцев. Украинцы же смогут въезжать на территорию страны на своем транспорте.

Подчеркнем, сегодня в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. Оба заболевания подтвердили у женщин в Черновицкой области. На данный момент в стране пять человек заболели COVID-19, при этом одна женщина скончалась.

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