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Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 14:04
Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР рассказали подробнее о законе для противодействия распространению коронавируса

Верховной раде Украины предлагают предусмотреть уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

По словам главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, соответствующий законопроект будет действовать только три месяца.

Основные нормы закона

Документом предлагается:

  • оперативная закупка товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
  • возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса;
  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;
  • предоставление возможности населению работать дистанционно или идти в отпуск;
  • запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля;
  • отнесение введения карантина к форсмажорным обстоятельствам;
  • админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей;
  • дополнительные надбавки для медперсонала и сотрудников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;
  • изменение статей Трудового кодекса в части, где могут предоставлять оплачиваемый отпуск.

Напомним, в Раде также разработали законопроект об отсрочке налогов на время действия карантина.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.

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