Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР рассказали подробнее о законе для противодействия распространению коронавируса

Верховной раде Украины предлагают предусмотреть уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

По словам главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, соответствующий законопроект будет действовать только три месяца.

Основные нормы закона

Документом предлагается:

оперативная закупка товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;

предоставление возможности населению работать дистанционно или идти в отпуск;

запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля;

отнесение введения карантина к форсмажорным обстоятельствам;

админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей;

дополнительные надбавки для медперсонала и сотрудников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

изменение статей Трудового кодекса в части, где могут предоставлять оплачиваемый отпуск.

Напомним, в Раде также разработали законопроект об отсрочке налогов на время действия карантина.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.