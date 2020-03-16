В Україні не напрацьовані закони для боротьби з пандеміями, - замглави ВР

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стефанчук заявив, що за час роботи у комітетах Рада має напрацювати необхідні закони

В Україні немає законодавства для боротьби з пандеміями. Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за час роботи ВРУ у комітетах депутати мають напрацювати всі необхідні законопроекти для боротьби з викликами пандемії коронавірусу.

"Зараз ми працюємо не по політичних темах, а задля того, щоб зробити все необхідне, щоб нормалізувати по максимуму ситуацію у країні. Як виявилось, як показав аналіз чинного законодавства, на превеликий жаль, за 28 років незалежності у нас не створено належного законодавства, яке стосується протидії епідеміям, пандеміям. Тому що ми не очікували таких викликів від природи", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, Верховній раді України пропонують передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом. За словами глави комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, відповідний законопроект буде діяти тільки три місяці. Також документ містить ряд інших норм, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу у країні.

Також у Раді також розробили законопроект про відстрочення податків на час дії карантину та відстрокування декларування.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту. Підкреслимо, що сам парламент у зв'язку з пандемією змінив графік своєї роботи: до 3 квітня нардепи не будуть збиратися на пленарні засідання, а будуть працювати в комітетах. Разом з тим проведення позачергових засідань ВР не виключається.