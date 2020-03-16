ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Фінансова криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні не напрацьовані закони для боротьби з пандеміями, - замглави ВР

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 14:31
В Україні не напрацьовані закони для боротьби з пандеміями, - замглави ВР
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стефанчук заявив, що за час роботи у комітетах Рада має напрацювати необхідні закони

В Україні немає законодавства для боротьби з пандеміями. Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за час роботи ВРУ у комітетах депутати мають напрацювати всі необхідні законопроекти для боротьби з викликами пандемії коронавірусу.

"Зараз ми працюємо не по політичних темах, а задля того, щоб зробити все необхідне, щоб нормалізувати по максимуму ситуацію у країні. Як виявилось, як показав аналіз чинного законодавства, на превеликий жаль, за 28 років незалежності у нас не створено належного законодавства, яке стосується протидії епідеміям, пандеміям. Тому що ми не очікували таких викликів від природи", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, Верховній раді України пропонують передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом. За словами глави комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, відповідний законопроект буде діяти тільки три місяці. Також документ містить ряд інших норм, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу у країні.

Також у Раді також розробили законопроект про відстрочення податків на час дії карантину та відстрокування декларування.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту. Підкреслимо, що сам парламент у зв'язку з пандемією змінив графік своєї роботи: до 3 квітня нардепи не будуть збиратися на пленарні засідання, а будуть працювати в комітетах. Разом з тим проведення позачергових засідань ВР не виключається.

Рада може ввести кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом Рада завтра розгляне питання про відстрочку декларування
Новини України Верховна РадаРуслан СтефанчукКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся